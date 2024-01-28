مجلس النواب يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزة بكأس أمم إفريقيا

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة للمنتخب المصري لكرة اليد في الجلسة العامة للمجلس.

وجاء نصها السادة النواب:

يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة اليد بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي وتأهله لأولمبياد باريس 2024.

وتابع رئيس مجلس النواب:هذا الأداء البطولي إنما يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، لذا أتقدم باسمي وباسمكم جميعاً بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري وللاعبين متمنياً دوام التوفيق والسداد.