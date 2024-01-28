سقوط عصابة تزييف العملات وترويجها بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (طالب ،عامل دليفرى- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتهما (مبلغ مالى"مزور"- مبلغ مالى"صحيح" - كمية من مخدر الحشيش- سلاح أبيض) فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها.

بمواجهتهما أقر الطالب بشراء العملات المُقلدة من "عامل الدليفرى" وإعترف الأخير بقيامه بالإتجار فى العملات المقلدة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما قرر بتحصله على المبالغ المالية المقلدةمن طالب آخر تعرف عليه من خلال إشتراكهما سوياً فى صفحة للترويج لذات النشاط الإجرامى .. وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية (فئة الـ 100 جنيه "مزورة")وقرر بتحصله على العملات المالية المقلدة من (سائق ، له معلومات جنائية)تعرف عليه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بتكوين تشكيلاً عصابياًتخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة بالإشتراك مع (نقاش) أمكن ضبطه ، وبمواجهتهما إعترفا بتقليد العملات الوطنية سوياً متخذان من إحدى الشقق المستأجرة بالجيزة ، مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبإستهداف الشقة المشار إليها، عُثر بداخلها على(عملات ورقية "مزورة"- جهاز "لاب توب" محمل عليه برامج لتقليد الأوراق المالية - جهاز إسكنر - طابعة ألوان -بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار –كمية من مخدر الحشيش - فلاشة تحوى برامج تقليد العملات الورقية - مبلغ مالى) كما قررا بأن الأجهزة والمعدات والأدوات المضبوطة تستخدم فى طباعة وترويج الأوراق المالية المقلدة ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع .