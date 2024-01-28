إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بعين شمس

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بشارع جسر السويس أمام بوابة 5 بنادي الشمس بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتم نقلهم إلى مستشفي هليوبوليس العام.

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس من عمليات النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص، بطريق شارع جسر السويس أمام بوابة نادي الشمس، وتسبب في إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفي هليوبوليس العام.

انتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تامين الطرق، وتبين إصابة أربعة أشخاص، بينهم طفلين، مقيمين جميعا بمنطقة المرج، وكشفت المعاينة الأولوية، وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، تم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت قد شهدت شوارع القاهرة والميادين صباح اليوم الأحد انسياب مروري كما كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها بالشوارع الرئيسية وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين.

وشهد نفق الأزهر انتظاما في الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، ظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب لـ اوتستراد والتجمع.

كما شهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية سيولة مرورية وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد هناك كثافات مرورية نسبية.

وأشارت إلى وجود انسياب مروري أعلى كوبري الجامعة، وفي محور صفط اللبن، فإنه يشهد سيولة مرورية للقادم من أكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين ووسط البلد، والطريق الدائري مغلق والحركة إجباري من محور حازم حسن ومنه إلى المحور.