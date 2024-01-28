تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورش كوم ابو راضى ببني سويف المتخصصة فى عمرة وإصلاح وتطوير جميع أنواع عربات السكك الحديدية وذلك لمتابعة اعمال تطوير وتاهيل وتحديث عربات القطارات المختلفة مثل القطارات الإسبانية وقطارات تحيا مصر وحيث تأتي الجولة في اطار متابعة خطة التطوير الشامل التي تنفذها الوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجية هذه الورش وذلك خلال فعاليات " شهر الصيانة والدعم الفني في السكة الحديد ".

بدأت الجولة بتفقد الوزير لأحد القطارات الاسباني الجاري اعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل حيث يتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، حيث شاهد الوزير عربات من الدرجة الأولى والثانية التي تم الانتهاء منها وذلك في اطار مشروع رفع كفاءة عدد 150 عربة اسباني مكيفة و حيث يتكون كل قطار أسباني مكيف من 11 عربة بواقع عدد ( 4) عربة درجة أولى – عدد ( 6) عربات درجة ثانية – عدد (١) عربة بوفية ودرجة ثانية وحيث تم الإنتهاء من ٤ قطارات بإجمالي (٤٤ عربة) منهم وتم دخولهم الخدمة وجاري الإنتهاء من القطار الخامس على ان يتم ادخال باقي القطارات تباعا بعد اعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي ببني سويف لمتابعة تطوير عربات القطارات

كما تفقد الوزير لأحد قطارات تحيا مصر الذي يتم رفع كفاءته بالإمكانيات الذاتية لورش كوم أبو راضي حيث يتم تجديد كافة دواخل العربات من مقاعد وارضيات وشبابيك بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، وذلك ضمن مشروع رفع كفاءة وتجديد عدد ( 1385 ) عربة ركاب درجة ثالثة عادية بواقع ( 924 ) عربة يتم تنفيذهم بورش كوم ابو راضي حيث تم الانتهاء من تجديد عدد 893 عربة منها ومتبقي عدد 31 عربة جاري الإنتهاء منهم بالاضافة الى ( 461 ) عربة تم الانتهاء من اعادة تاهيلها وتطويرها بالكامل بباقي ورش الهيئة المختلفة.

وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي ببني سويف لمتابعة تطوير عربات القطارات

وفي ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل خاصة في مجال السكك الحديدية سواء جر كهربائي أو ديزل وقيام وزارة النقل من خلال تنفيذ عدد من الشراكات بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في المجال بهدف توطين صناعة النقل في مصر وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية في تنفيذ مشروعات النقل استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة باقامة مجمع مصانع منطقة كوم أبو راضى يشتمل على مصنع تالجو لصناعة عربات السكة الحديد الفاخرة ومصنع الشركة المصرية للصناعات الهندسية لصناعة قطع الغيار المختلفة للسكة الحديد وباقي قطاعات الدولة وصناعة الطلمبات وقطع غيارها ومصنع كولواي لصناعة المكونات الداخلية لعربات السكة الحديد وذلك لتوطين صناعة السكك الحديدية والصناعات المغذية لها.

وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي ببني سويف لمتابعة تطوير عربات القطارات

كما اشار الوزير خلال جولته انه يدخل في إطار خطة توطين صناعة النقل في مصر التعاقد مع الشركة المصرية الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) في المشروعات الآتية ( تصنيع 320 عربة مترو (40 قطار جر كهربائي) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية - تصنيع عدد 500 عربة ركاب سكة حديد بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بالإضافة إلى التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب يضم المصانع الآتية (إنتاج الأنظمة والمكونات الكهربائية.- إنتاج الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي (مترو – قطار كهربائي خفيف – قطار كهربائي سريع - مونوريل). بالإضافة إلى التعاقد مع شركة فوست البين النمساوية

لادارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية من خلال تطوير خط الإنتاج الحالي بالورشة وإنشاء خط انتاج جديد .

واشار الى انه لن يتم استيراد اي عربات سكك حديدية او مترو أو اتوبيسات من الخارج في ظل تنفيذ خطة توطين صناعة النقل في مصر .

وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي ببني سويف لمتابعة تطوير عربات القطارات

أكد الوزير خلال الجولة على الأهمية الكبيرة لورش كوم أبو راضي باعتبارها عصب التأمين الفني لعربات السكة الحديد، خاصة مع الاهتمام الكبير من وزارة النقل بتطوير كافة الورش وزيادة انتاجيتها والاستغلال الأمثل لكافة مواردها وقطع الغيار المتواجدة بها، حيث يتم تطوير 33 ورشة قائمة وانشاء 5 ورش جديدة مؤكدا على ضرورة أن يكون كافة القطارات التي يعاد تأهيلها وتطويرها على أعلى مستوى مشيرا الى انه في اطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الانتاجية المختلفة يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة .

وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي ببني سويف لمتابعة تطوير عربات القطارات

وحول التعاون مع القطاع الخاص أوضح وزير النقل، ان انشاء هذه المصانع الثلاثة يجسد التعاون المثمر مع القطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي تنفيذا ، لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ كافة مشروعات النقل وإدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات بما يساهم في رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد و زيادة الإنتاجية ونقل البضائع بما يؤدي إلى زيادة موارد الهيئة وزيادة الناتج القومي مستعرضا بعض المشروعات التي يتم التعاون فيها مع القطاع الخاص مثل التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك - التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات " أبيلا مصر " لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي ببني سويف لمتابعة تطوير عربات القطارات

جدير بالذكر ان ورش كوم ابوراضي مقامة على مساحة حوالى 75 فدان و تقوم الورشة بإجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية ال VIP والاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات توليد القوى ويبلغ عدد العاملين بها 1270 عامل ( مهندسين وفنيين وحرفيين وإداريين) وقد تم تطوير ورش عربات كوم أبو راضي بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل.