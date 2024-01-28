مفاجأة في أسعار العملات العربية والأوروبية صباح اليوم الأحد أمام الجنيه

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية والأوروبية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي المصري، تبايناً، بالرغم من استقرار بعض العملات كـ الدولار الأمريكي والريال السعودي، على آخر مستويات سجلوها يوم الخميس السابق وقبل بدء الاجازة الأسبوعين.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات اليوم الاحد امام الجنيه المصرية، خلال مستهل التداولات الصباحية، وذلك حرصًا من الوفد على تقديم كافة البيانات والمستحدثات التي تطرأ على الساحة المصرفية وذلك بشكل لحظي، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

وجاءت أسعار العملات في البنك المركزي المصري، كالتالي:

العملات

سعر الدولار: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 100.27 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر اليورو: 33.62 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 39.31 جنيه للشراء، و 39.44 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

بنك مصر: 33.35 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.35 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.45 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.98 جنيه للشراء، و 39.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.98 جنيه للشراء، و 39.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.11 جنيه للشراء، و 39.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 100.00 جنيه للشراء، و100.29 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.19 جنيه للشراء، و100.35 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.