تأجيل لعبة السرد Open Roads لمدة شهر

تقوم أنابورنا بتأخير إصدار لعبة المغامرات السردية القادمة، Open Roads، لبضعة أسابيع حتى يتمكن الفريق من إجراء المزيد من التحسينات. من المقرر الآن إصدارها في 28 مارس بدلاً من الموعد المقرر أصلاً في 22 فبراير. وقد تم اتخاذ القرار "لضمان التجربة الأكثر صقلًا للاعبين"، حسبما صرح متحدث باسم أنابورنا لموقع Engadget.

Open Roads، التي أتيحت لنا الفرصة لمعاينتها في وقت سابق من هذا الشهر، هي تجربة مليئة بالحنين إلى الماضي تتبع تيس ديفاين البالغة من العمر 16 عامًا (التي عبرت عنها كايتلين ديفر) ووالدتها أوبال (كيري راسل)، في رحلة برية إلى استكشاف ماضي عائلتهم. إنها تتميز برسوم متحركة مرسومة باليد، وبطبيعة الحال، تحمل وعدًا بالكشف عن أسرار عائلية عميقة ومظلمة. سيكون متاحًا لأجهزة Xbox وPlayStation وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي.