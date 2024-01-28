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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

طفلة فلسطينية تبكي بعد استشهاد والدها: ظهري مكسور من غير بابا (فيديو)

طفلة فلسطينية
طفلة فلسطينية

 انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة فلسطينية من غزة، تبكي بسبب استشهاد والدها في العدوان الصهيوني على القطاع.

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 وقالت في الفيديو: "أنا ظهري مكسور من غير بابا، حسوا بينا يا دول يا عربية، يا دول يا عالمية، حسوا بينا، كيف بنتعذب وكيف بنفقد أعز أحبابنا وأصدقائنا".

استشهد عدد من الفلسطينيين، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة. 

 واستشهد 4 أشخاص، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال منطقة “الملالحة” غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد آخر جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا في "جورة العقاد" غرب خان يونس. 

عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة:

 واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل ومنشآت المواطنين في منطقة "البطن السمين" بخان يونس، وقصف محيط مستشفى "الأمل"، وأطلق النار بكثافة تجاهه، كما قصف الطيران الحربي ومدفعية الاحتلال وسط وشرق خان يونس. 

وقصف طيران الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة. 

 وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 الساعة الماضية 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدًا، و310 جرحى. 

وحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهد 28 شخصًا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

 وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدًا، و64797 جريحًا. 

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