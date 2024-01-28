ارتفاع أسعار الأسماك بأسواق البحيرة

شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم الأحد 28 يناير - 2024م، بأسواق محافظة البحيرة حالة استقرار، وعلي الرغم ان الكميات المعروضة قليلة، بسبب اتفاع الأمواج بمياة البحر المتوسط خلال الأيام الماضية.

كما ان الأحوال الجوية الغير مستقرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 85 إلي 90 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 70 إلي 75 جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 52 إلي 58 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البوري مابين 115 إلي 120 جنيها للكيلو حسب الحجم.

بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 300 إلي 360 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 250 إلي 280 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 220 إلي 230 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 190 إلي 200 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 65 إلي 75 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 200 إلي 225 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 65 إلي 75 جنيها للكيلو.