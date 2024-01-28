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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا شحاتة: هذا الثلاثي الأنسب لخط وسط منتخب مصر أمام الكونغو

رضا شحاتة
رضا شحاتة

 أكد رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، أن منتخب مصر قادر على تخطي الكونغو الديموقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

 وقال رضا، خلال حواره ببرنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد: "منتخب مصر قادر على التأهل لكن يجب أن تترجم الرغبة الموجودة عند اللاعبين بأرض الملعب".

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 وتابع: "فيتوريا مدرب جيد، لكن ردود فعله متوترة ويشعر بالقلق بالمباريات، وكذلك قراراته تكون بعد التأخر، يجب أن يأخذ زمام المبادرة".

 وأشار: "مصر تعاني دفاعيًا، كما أن غياب إمام عاشور مؤثر جدًا، لأنه لاعب ذكي، ويتحرك كثيرًا ويجيد التسديد، أرى أن الأنسب أن يلعب الثلاثي مروان والنني وحمدي".

 وأتم: "حال عدم البدء بالنني، فمهند لاشين هو الأنسب ليشارك بدلًا منه، وضد أن يلعب زيزو بخط الوسط لأن الأفضل له أن يشارك كجناح".

موعد مباراة مصر والكونغو اليوم: 

 يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، لحساب دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

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