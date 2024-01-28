رضا شحاتة: مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر "خطأ كبير"

علَقَ رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق على أزمة مغادرة محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر لمعسكر الفراعنة لاستكمال رحلة علاجه داخل ناديه "ليفربول الإنجليزي".

وقال رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":" مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني وسفره إلى انجلترا لاستكمال علاجه في ليفربول "لغز كبير" بالنسبة لي، فكنت أتمنى استمراره بمعسكر الفراعنة نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة، فهو قادر على تقديم الدعم المعنوي لزملاؤه حتى ولو لم يشارك".

رضا شحاتة يعاتب اتحاد الكرة

وأضاف: كان يجب على اتحاد الكرة إيضاح الأمور مبكرًا قبل أن تتفاقم الأزمة بين اللاعب والجمهور عقب مباراة غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.