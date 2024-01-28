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الأحد 28 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا شحاتة: مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر "خطأ كبير"

محمد صلاح نجم منتخب
محمد صلاح نجم منتخب مصر

علَقَ رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق على أزمة مغادرة محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر لمعسكر الفراعنة لاستكمال رحلة علاجه داخل ناديه "ليفربول الإنجليزي".

وقال رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":" مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني وسفره إلى انجلترا لاستكمال علاجه في ليفربول "لغز كبير" بالنسبة لي، فكنت أتمنى استمراره بمعسكر الفراعنة نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة، فهو قادر على تقديم الدعم المعنوي لزملاؤه حتى ولو لم يشارك".

رضا شحاتة يعاتب اتحاد الكرة

وأضاف: كان يجب على اتحاد الكرة إيضاح الأمور مبكرًا قبل أن تتفاقم الأزمة بين اللاعب والجمهور عقب مباراة غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

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