نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط موقع بوابة التعليم الأساسي
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط موقع بوابة التعليم الأساسي
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط موقع بوابة التعليم الأساسي، مع اقتراب نهاية العام الدراسي، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة الترم الأول لعام 2024. على الرغم من عدم الإعلان الرسمي بعد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النتائج ستكون متاحة قريبًا بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة.
بمجرد الانتهاء من هذه العمليات، ستتاح الفرصة للطلاب للاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا باستخدام رقم جلوس كل طالب. هذا الإجراء يسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم بسرعة وفعالية، مما يسهم في تقليل التوتر والانتظار.
بهذه الطريقة، يمكن للجميع الاطمئنان ومعرفة نتائج جهدهم وأدائهم في الامتحانات، والاستعداد للفصل الدراسي القادم بثقة وإيجابية.
نتيجه الشهاده الإعداديه 2024 القاهرة:
مع اقتراب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة للعام 2024، يتزايد إقبال الطلاب على البحث عنها، مما يؤكد على أهمية هذه اللحظة بالنسبة لهم. لذا، قامت مديرية التربية والتعليم بتوفير روابط ومواقع إلكترونية تسهل على الطلاب استعراض النتائج بسهولة ويسر.
تشير الإحصائيات إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات نصف العام بكافة الإدارات التعليمية بلغ 201289 طالبًا وطالبة. تم توزيع هؤلاء الطلاب على 777 لجنة امتحانية، وذلك في إطار تنظيمي شامل تحت إشراف 35 إدارة تعليمية تابعة للمحافظة.
اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024
اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024
وفي ظل هذا السياق، أشارت المديرية إلى أن النتائج ستصبح متاحة للطلاب خلال ساعات قليلة من الآن، مما يثير الترقب والحماس بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج مجهوداتهم في الامتحانات.
توزيع درجات المواد للشهادة الإعدادية:
توزع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول للمواد التي تضاف للمجموع وذلك على النحو التالي:
- 40 درجة لمادة اللغة العربية.
- مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.
- ومن ثم 20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية.
- وكذلك تم تخصيص 15 درجة لمادة الجبر.
- و لمادة الهندسة 15 درجة.
- وتم تخصيص 20 درجة لمادة العلوم.
توزيع درجات المواد التي لا تضاف للمجموع كالتالي:
- تم تخصيص20 درجة لمادة التربية الدينيه.
- وكذلك مادة الحاسب الآلي 10 درجات.
- ومن ثم مادة التربية الفنية 10 درجات.
- وتعد مادة التربية الرياضية 20 درجة.
جدير بالذكر أنه فور انتهاء الكنترولات من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب في جميع المواد، وسيقوم الطالب بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.
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