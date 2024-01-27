دبلوماسي سابق: العدل الدولية قد تستغرق سنوات لإصدار حكمها بـ"الإبادة الجماعية بغزة"

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه ينظر لاتهام إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على انها أول مرة تخضع إسرائيل لولاية محكمة العدل الدولية والتي تعتبر المحكمة العليا في النظام الدولي منذ تأسيس الأمم المتحدة، وهي أحد الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة، موضحًا أن هذه المرة الأولى منذ 1948 أن تدخل إسرائيل قفص الاتهام في العدل الدولية.

محكمة العدل الدولية

وأشار “هريدي”، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن رفع الدعوى من قبل جنوب أفريقيا جعلتها أقوى، حيث إنه غير ممكن أن يتهم الغرب جنوب أفريقيا بأنها منحاذة ضد إسرائيل، موضحًا أن هذه الدعوى تحمل شقين، أولهما تطالب بإجراءات فورية والأخرى الشق الموضوعي وهو الاتهامات لإسرائيل.

وأضاف أن هناك العديد من الخبراء الذي يتوقعون أن يصدر الحكم ما بين 4 لـ6 أشهر، وأنه من المتوقع أن تستغرق "العدل الدولية" سنوا لحين إصدار حكم بشأن الإبادة الجماعية في غزة، موضحًا أن القرارات الصادرة أمس هي الإجراءات الفورية التي طالبت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأوضح أنه قبل إصدار الحكم كان هناك توقعات بأن محكمة العدل تطالب بوقف إطلاق النار ولكن المحكمة لم تستجيب، مشددًا على أنه أيد لما وصلت له المحكمة.