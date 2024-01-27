تحت أنظار سونج.. سيناريو أبوتريكة وزيدان يعود في مباراة نيجيريا والكاميرون (فيديو)

أعاد هدف نيجيريا في شباك الكاميرون ببطولة كأس أمم أفريقيا، إلى الأذهان السيناريو التاريخي لتتويج الفراعنة بالبطولة ذاتها في نسخة 2008، بهدف لا يزال في ذاكرة عشاق الكرة الأفريقية كان محوره الثلاثي محمد أبو تريكة وزيدان وسونج.

هدف نيجيريا جاء بعد خطأ فادح من المدافع الكاميروني الذي تقمص دور مدربه (سونج) في تشابه غريب، بعدما عاد بالكرة إلى خلف نحو مرماه ليستغل ذلك النجم النيجيري فيكتور أوسيمين ويواصل الضغط حتى نجح في الاستحواذ على الكرة على حدود منطقة الجزاء ليمررها إلى زميله أديمولا لوكمان الذي أودع الكرة في مرمى الأسود في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

سيناريو يتشابه إلى حد الأصل مع هدف منتخب مصر في الكاميرون في نهائي أفريقيا لعام 2008، حيث ضعط محمد زيدان حينذاك على المدافع الكاميروني سونج ما جعل الأخير يعود بالكرة نحو مرماه ليستغل زيدان الخطأ ويمرر الكرة إلى محمد أبو تريكة المنفرد بالمرمى ويسجل هدف التتويج باللقب.

المفارقة الغريبة في هذا الأمر أن سونج كان شاهدًا في الواقعتين، إذ أنه صاحب الخطأ الأول، وفي المرة الثانية كانت تحت أنظاره كونه مدرب منتخب الكاميرون.

مفارقة أخرى بطلها المعلق التونسي عصام الشوالي، بتواجده كمعلق في مباراتي الكاميرون أمام مصر ونيجيريا.

ونجح منتخب نيجيريا في خطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على الكاميرون بهدفين دون رد، ويرافق أنجولا في هذا الدور منتظرًا بقيمة المنتخبات المتأهلة.

هدف مصر أمام الكاميرون..

هدف نيجيريا أمام الكاميرون..