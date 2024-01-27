تناول الطعام الصحي يحافظ على شعرك قويا وجميلا

لا يمكن للشامبو والبلسم وحدهما الحفاظ على شعرنا في حالة جيدة إلا إذا تذكرنا العناية بشعرنا من الداخل إلى الخارج، ويجب أن يحتوي نظامنا الغذائي على الأطعمة التي تزود الجسم، بما في ذلك الشعر، بالعناصر الغذائية الضرورية لذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على شعر جميل وصحي حقًا، فاحرص على اتباع النظام الغذائي الصحيح.

فيما يلي بعض النصائح من موقع MedicForum

أضف الكثير من الفواكه إلى نظامك الغذائي، واختر أنواعًا مختلفة من التوت (الفراولة، التوت، التوت الأزرق)، الفواكه الحمضية (البرتقال، اليوسفي، الليمون، الجريب فروت)، وأضف البطيخ والعنب وحاول خلط الفواكه في نظامك الغذائي، بدلاً من تناول نفس الفاكهة، ويمكنك أيضًا نقع الزبيب لمدة 30 دقيقة في الماء الدافئ وتناوله للحصول على حالة أفضل.



يجب أن تكون البقوليات مثل الفول أو العدس جزءًا مهمًا جدًا من نظامنا الغذائي، لأنها تحتوي على الزنك والحديد والبيوتين، وهي عناصر مهمة جداً لصحة الشعر، ويؤدي نقص الكمية المناسبة من البيوتين إلى هشاشة الشعر.



يعتبر الجوز البرازيلي من أفضل مصادر السيلينيوم المهم جداً لفروة الرأس وفي المقابل، يحتوي الجوز على حمض اللينولينيك وحمض أوميجا 3، اللذين يدعمان حالة الشعر بشكل كبير، فهي مصدر ممتاز للزنك، الذي يؤدي غيابه إلى تساقط الشعر.