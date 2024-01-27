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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشابي ألونسو أبرز المرشحين لخلافة كلوب في ليفربول

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو

بدأ الحديث عن خليفة يورجن كلوب مبكرًا، بعدما أعلن المدرب الألماني رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي بالأمس الجمعة.

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وكان كلوب قد أبلغ إدارة ليفربول برحيله بعد نهاية الموسم الجاري، بعدما فقد المدرب الألماني لطاقته مع الريدز، بعدما تولي تدريب الفريق لقرابة 10 سنوات.

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن إدارة ليفربول بدأت التواصل مع وكلاء مدربين خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الاتفاق مع أحدهم لقيادة تدريب الريدز، بعد رحيل كلوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب سيرحل عن قيادة ليفربول في نوفمبر المقبل، حيث ستكون الإدارة مطالبة بتوفير مدرب في أقرب وقت.

وأوضحت "ذا أتلتيك"، أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن مرشحًا بقوة ليكون بديلًا للألماني في القيادة الفنية لليفر.

وكانت تقارير إيطالية قد أكدت بإن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، دخل ضمن الترشيحات لقيادة ليفربول خلفًا ليورجن كلوب.

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