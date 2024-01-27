الحبس لمُدمن الهيروين في القطامية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس سنة مع الشغل، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في القطامية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وشمل الحكم تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم وائل.س أنه في يوم 20 يناير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات إدانة المُتهم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه بتاريخ 20 يناير 2023 وحال المرور الأمني للنقيب الضابط بمباحث قسم القطامية وفي معينه نفر من رجال الشرطة السريين ورد إليه بلاغ هاتفي من الأهالي.

وتضمن البلاغ قيامهم بضبط لص بمنطقة مساكن إيجيكو 52 القطامية.

فقصد على الفور إلى مكان البلاغ وتقابل مع أحد سكان العقار رقم 41 الذي أخبره بضبطه المتهم بمساعدة الأهالي حال شروعه في سرقة الدراحة البخارية خاصته أسفل العقر مستخدماً سلاح أبيض "شفرة كتر".

وقدم له الأهالي سلاحاً أبيض عبارة عن سفرة كتر ملفوف بلاصق شفاف.

وبتفتيشه عثر بحوزته وبين طيات ملابسه على لفافتين ورقيتين بفضهما في مواجهته تبين أنهما تحويان مسحوق بيج اللون – ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنه للهيروين المخدر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر له بإحرازه المخدر المضبوط يقصد التعاطي.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في المُخدرات.

وشمل الحكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه، وقضت أيضاً بمُعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلع 10 آلاف جنيه لإدانته بتعاطي المخدرات، كما ألزمته بالمصاريف ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد هشام وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج لأنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أسندت إليه أنه أحرز بقصد التعاطي الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.