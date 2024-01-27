ميرهان حسين تصدم شيرين عبدالوهاب بأول تصريح لها بعد قصة ارتباطها بخطيبها

فاجأت الفنانة ميرهان حسين الجمهور بأول تعليق لها على أنباء ارتباط المطربة شيرين عبدالوهاب بخطيبها السابق طبيب النساء الشهير، التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت عناوين الصحف والبرامج الإعلامية.

ميرهان حسين تكشف للمرة الأولى أسرار خُطبتها التي لم تكتمل

رفضت ميرهان حسين الزج باسم أي شخصية من مشاهير الوسط الفني في أمور تتعلق بحياتها الشخصية، كما تحدثت للمرة الأولى عن كواليس خطبتها السابقة التي لم تكتمل لأسباب رفضت الكشف عنها، حيث قالت: "متقوليش أسامي ومتجبليش سيرة أي أسامي، لو بتكلمني أنا عن حياتي الشخصية، ف أنا كان بقالي سنة كنت مخطوبة وكان المفروض الفرح يكون في فبراير ومحصلش نصيب".

ميرهان حسين وشيرين عبد الوهاب

أول تعليق من ميرهان حسين على أنباء ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيبها السابق

وأكدت ميرهان حسين أنها لم تُكن بداخلها أي مشاعر انتقامية تجاه أي أشخاص، ولا تهتم بالأنباء التي ترددت على ألسنة البعض مؤخرًا، لأن علاقتها بهذا الشخص قد انتهت بالفعل، وحياته الشخصية ليست من شأنها، حيث قالت: "أنا معرفش مين حبيب مين، أو مين بيعمل ايه معنديش فكرة، وأنا تمام وده نصيب ومفيش حق عايزة اخده خالص أنا أؤمن جدًا إن الطيبون للطيبات".

وأضافت ميرهان: "كل شيء في الدنيا قسمة ونصيب، مش شرط حاجة أكون أنا كنت عيزاها في وقت معين، تكون هي دي الصح ليا" مستشهدة بالآية القرآنية التي سبق واستشهدت بها في أول تعليق لها على نفس الأزمة وهي: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم".

ميرهان حسين

رد فعل والدة ميرهان حسين على فسخ خطبتها وارتباط خطيبها السابق بشيرين عبد الوهاب

كما كشفت ميرهان حسين عن رد فعل والدتها بعد علمها بأنباء ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق قائلة: "لا والله والدتي معملتش حاجة، اتبسطت وقالت الحمدلله تستاهلي الأحسن، وكفاية مش هقول أكتر من كده".

وكانت ميرهان حسين قد خرجت عن صمتها لتعلق بشكل غير مباشر على أنباء ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق تامر سليم، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ميرهان حسين وشيرين عبد الوهاب

ونشرت ميرهان حسين آية قرآنية تشير إلى أن كل ما يحدث لها فهو خير من عند الله، فقد يكون هناك شيء تكرهه ولكنه يكون خيرًا لك، وقد يكون هناك شيء تحبه ولكنه يكون شرًا لك.

وجاءت الآية كالآتي: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

ميرهان حسين عبر انستجرام

هل تصرف ميرهان حسين يؤكد أنباء ارتبط شيرين عبد الوهاب بخطيبها تامر سليم؟

اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور ميرهان حسين بمثابة تأكيد غير مباشر للأنباء المتداولة حول ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق تامر سليم، بعدما فسخ خطبته معها حتى يتزوج من شيرين.

وكانت قد تصدرت أنباء ارتباط المطربة شيرين عبد الوهاب من طبيب أمراض نساء شهير، مختلف تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أنها لم تُكذب الخبر نهائيًا ولكنها أشارت إلى أنها فقط لا زالت في شهور العدة ولا يمكنها الارتباط رسميًا في الوقت الحالي.

ميرهان حسين وشيرين عبد الوهاب

كواليس خطوبة ميرهان حسين من الطبيب تامر سليم وفسخها سرًا

في الوقت نفسه، ظهرت مفاجأة غير متوقعة تتعلق بهوية الطبيب الذي يزعم البعض أن هناك علاقة عاطفية تربطه شيرين، حيث صرحت مصادر عدة بأنه د. تامر سليم طبيب أمراض النساء الشهير، الخطيب السابق للفنانة ميرهان حسين، حيث استمرت خطبتهما لما يقرب من 8 أشهر وكانا يستعدان للزواج.

كما أكد البعض أن ميرهان حسين وتامر سليم قررا فسخ الخطوبة قبل موعد الزفاف بأسابيع قليلة، الأمر الذى دفعها في هذه الفترة لإعلان اعتزالها التمثيل والفن والسوشيال ميديا نهائيًا، بسبب سوء حالتها النفسية.

ميرهان حسين

لم تفصح ميرهان حتى الآن عن أسباب انفصالها عن الطبيب تامر سليم أو عن خطبتهما من الأساس، ما جعل البعض يزعم بأن شيرين عبدالوهاب كانت وراء وقوع الانفصال بينهما.

قصة حب بين شيرين عبد الوهاب وتامر سليم بعد أيام من طلاقها تضعها في ورطة

ومن ناحية أخرى، أكدت عدة مصادر أن شيرين عبد الوهاب تعرفت على طبيب أمراض النساء قبل طلاقها من حسام حبيب بعدة أسابيع، وهو نفس الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق، حيث كان هو الآخر سببًا رئيسيًا في طلاقها وإنهاء علاقتها بحسام.

وقد أفاد البعض بأن هناك قصة حب نشأت بين شيرين عبد الوهاب والطبيب الشهير، بعد طلاقها من حسام حبيب، كما اتفقا على الزواج قريبًا وإعلان الخبر في الوقت المناسب.

شيرين عبد الوهاب

سر شائعة ارتباط شيرين عبد الوهاب وتامر سليم طبيب أمراض النساء الشهير

جاءت شائعة ارتباط شيرين والطبيب تامر سليم بعد ظهوره معها في جميع حفلاتها الغنائية والمناسبات العامة والخاصة مؤخرًا، وكان أول ظهور رسمي يجمعهما خلال حفلها الأخير الذي أحيته في كوكاكولا أرينا دبي احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة 2024، رفقة الفنانة نجوى كرم والمطرب جورج وسوف.

كما زعم البعض أنها حرصت على تعريفه وسط أصدقائها المطربين على أنه خطيبها، الأمر الذي هنأتها عليه المطربة اللبنانية نجوى كرم عندما قابلتها في كواليس الحفل حسبما ظهر في الفيديو المتداول للثنائي.