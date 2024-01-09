شيرين عبد الوهاب تنفجر غضبًا بأول تعليق صادم يحسم ارتباطها بخطيب ميرهان حسين (تفاصيل مثيرة)

خرجت المطربة شيرين عبد الوهاب عن صمتها لتنفجر غضبًا في مروجي الشائعات الذين تعمدوا الزج باسمها مؤخرًا، وزعموا ارتباطها بخطيب الفنانة ميرهان حسين السابق، وجاء ذلك خلال بيان رسمي نشره محاميها الخاص حسام لطفي.

نص بيان شيرين عبد الوهاب للرد على أنباء ارتباطها بخطيب ميرهان حسين

حذرت شيرين عبد الوهاب من تداول أخبار كاذبة عنها أو عن حياتها الشخصية بقصد حصد مشاهدات إعلامية أو متابعات على مواقع التواصل الاجتماعي لتصدر التريند وإثارة الفتن والبلبلة حولها، وجاء البيان كالآتي: "تتابع الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقاتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه".

شيرين عبد الوهاب وميرهان حسين

وتابع البيان: "وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء".

وأردف بيان شيرين عبد الوهاب: "وقد كلفت الفنانة مستشارها القانوني بملاحقة أدعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون، وتؤكد أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات".

شيرين عبد الوهاب

واختتمت شيرين عبد الوهاب بيانها بقولها: "إن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حاليًا إلا فنها".

وكانت قد تصدرت أنباء ارتباط المطربة شيرين عبد الوهاب من طبيب أمراض نساء شهير، مختلف تريندات مواقع التواصل الإجتماعي، خاصًة وأنها لم تُكذب الخبر نهائيًا ولكنها أشارت إلى أنها فقط لازالت في شهور العدة ولا يمكنها الإرتباط رسميًا في الوقت الحالي.

شيرين عبد الوهاب وميرهان حسين

كواليس خطوبة ميرهان حسين من الطبيب تامر سليم وفسخها سرًا

في الوقت نفسه، ظهرت مفاجأة غير متوقعة تتعلق بهوية الطبيب الذي يزعم البعض أن هناك علاقة عاطفية تربطه شيرين، حيث صرحت مصادر عدة بأنه د. تامر سليم طبيب أمراض النساء الشهير، الخطيب السابق للفنانة ميرهان حسين، حيث استمرت خطبتهما لما يقرب من 8 أشهر وكانا يستعدان للزواج.

كما أكد البعض أن ميرهان حسين وتامر سليم قررا فسخ الخطوبة قبل موعد الزفاف بأٍسابيع قليلة، الأمر الذى دفعها في هذه الفترة لإعلان اعتزالها التمثيل والفن والسوشيال ميديا نهائيًا، بسبب سوء حالتها النفسية.

ميرهان حسين

لم تفصح ميرهان حتى الآن عن أسباب انفصالها عن الطبيب تامر سليم أو عن خطبتهما من الأساس، ما جعل البعض يزعم بأن شيرين عبدالوهاب كانت وراء وقوع الإنفصال بينهما.

سرعان ما خرجت الفنانة ميرهان حسين عن صمتها بأول تعليق لها بعد أنباء ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق تامر سليم، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شيرين عبد الوهاب وميرهان حسين

أول تعليق من ميرهان حسين بعد أنباء ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق

ونشرت ميرهان حسين آية قرآنية تشير إلى أن كل ما يحدث لها فهو خير من عند الله، فقد يكون هناك شيء تكرهه ولكنه يكون خيرًا لك، وقد يكون هناك شيء تحبه ولكنه يكون شرًا لك.

وجاءت الآية كالآتي: " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

ميرهان حسين عبر انستجرام

هل تصرف ميرهان حسين يؤكد أنباء ارتبط شيرين عبد الوهاب بخطيبها تامر سليم؟

اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشور ميرهان حسين بمثابة تأكيد غير مباشر للأنباء المتداولة حول ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق تامر سليم، بعدما فسخ خطبته معها حتى يتزوج من شيرين.

قصة حب بين شيرين عبد الوهاب وتامر سليم بعد أيام من طلاقها تضعها في ورطة

ومن ناحية أخرى، أكدت عدة مصادر أن شيرين عبد الوهاب تعرفت على طبيب أمراض النساء قبل طلاقها من حسام حبيب بعدة أٍسابيع، وهو نفس الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق، حيث كان هو الآخر سببًا رئيسيًا في طلاقها وإنهاء علاقتها بحسام.

شيرين عبد الوهاب وميرهان حسين

وقد أفاد البعض بأن هناك قصة حب نشأت بين شيرين عبد الوهاب والطبيب الشهير، بعد طلاقها من حسام حبيب، كما اتفقا على الزواج قريبًا وإعلان الخبر في الوقت المناسب.

سر شائعة ارتباط شيرين عبد الوهاب وتامر سليم طبيب أمراض النساء الشهير

جاءت شائعة ارتباط شيرين والطبيب تامر سليم بعد ظهوره معها في جميع حفلاتها الغنائية والمناسبات العامة والخاصة مؤخرًا، وكان أول ظهور رسمي يجمعهما خلال حفلها الأخير الذي أحيته في كوكاكولا أرينا دبي احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة 2024، رفقة الفنانة نجوى كرم والمطرب جورج وسوف.

شيرين عبد الوهاب

كما زعم البعض أنها حرصت على تعريفه وسط أصدقائها المطربين على أنه خطيبها، الأمر الذي هنأتها عليه المطربة اللبنانية نجوى كرم عندما قابلتها في كواليس الحفل حسبما ظهر في الفيديو المتداول للثنائي.

هل قصدت نجوى كرم تهنئة شيرين عبد الوهاب على ارتباطها عاطفيًا بعد الطلاق؟

وقالت نجوى لشيرين: "بتجنني.. يعطيكي ألف عافية، ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شئ"، لترد عليها الأخيرة: "يعطيكي ألف عافية.. الناس مستنياها، وكلنا مستنيين سلطان الطرب جورج وسوف".

شيرين عبد الوهاب ونجوى كرم

جدير بالذكر أن أزمة شيرين عبد الوهاب كانت قد بدأت حينما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عدة تفيد ارتباط المطربة شيرين عبد الوهاب، عاطفيًا للمرة الثانية من طبيب شهير، بعد مرور أيام قليلة على طلاقها من الفنان حسام حبيب، ما أثار صدمة الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل ارتباطها عاطفيًا برجل آخر بعد طلاقها من حسام حبيب

خرجت شيرين عبد الوهاب عن صمتها لتحسم الجدل المثار حول حقيقة ارتباطها، نافية ما تردد على ألسنة البعض خلال الساعات الأخيرة، حيث إنها ما زالت خلال فترة شهور العدة، ولا يجوزأن تتزوج نهائيًا إلا بعد انتهائها.