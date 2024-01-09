شيرين عبد الوهاب تنفجر غضبًا بأول تعليق صادم يحسم ارتباطها بخطيب ميرهان حسين (تفاصيل مثيرة)
خرجت المطربة شيرين عبد الوهاب عن صمتها لتنفجر غضبًا في مروجي الشائعات الذين تعمدوا الزج باسمها مؤخرًا، وزعموا ارتباطها بخطيب الفنانة ميرهان حسين السابق، وجاء ذلك خلال بيان رسمي نشره محاميها الخاص حسام لطفي.
نص بيان شيرين عبد الوهاب للرد على أنباء ارتباطها بخطيب ميرهان حسين
حذرت شيرين عبد الوهاب من تداول أخبار كاذبة عنها أو عن حياتها الشخصية بقصد حصد مشاهدات إعلامية أو متابعات على مواقع التواصل الاجتماعي لتصدر التريند وإثارة الفتن والبلبلة حولها، وجاء البيان كالآتي: "تتابع الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقاتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه".
وتابع البيان: "وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء".
وأردف بيان شيرين عبد الوهاب: "وقد كلفت الفنانة مستشارها القانوني بملاحقة أدعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون، وتؤكد أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات".
واختتمت شيرين عبد الوهاب بيانها بقولها: "إن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حاليًا إلا فنها".
وكانت قد تصدرت أنباء ارتباط المطربة شيرين عبد الوهاب من طبيب أمراض نساء شهير، مختلف تريندات مواقع التواصل الإجتماعي، خاصًة وأنها لم تُكذب الخبر نهائيًا ولكنها أشارت إلى أنها فقط لازالت في شهور العدة ولا يمكنها الإرتباط رسميًا في الوقت الحالي.
كواليس خطوبة ميرهان حسين من الطبيب تامر سليم وفسخها سرًا
في الوقت نفسه، ظهرت مفاجأة غير متوقعة تتعلق بهوية الطبيب الذي يزعم البعض أن هناك علاقة عاطفية تربطه شيرين، حيث صرحت مصادر عدة بأنه د. تامر سليم طبيب أمراض النساء الشهير، الخطيب السابق للفنانة ميرهان حسين، حيث استمرت خطبتهما لما يقرب من 8 أشهر وكانا يستعدان للزواج.
كما أكد البعض أن ميرهان حسين وتامر سليم قررا فسخ الخطوبة قبل موعد الزفاف بأٍسابيع قليلة، الأمر الذى دفعها في هذه الفترة لإعلان اعتزالها التمثيل والفن والسوشيال ميديا نهائيًا، بسبب سوء حالتها النفسية.
لم تفصح ميرهان حتى الآن عن أسباب انفصالها عن الطبيب تامر سليم أو عن خطبتهما من الأساس، ما جعل البعض يزعم بأن شيرين عبدالوهاب كانت وراء وقوع الإنفصال بينهما.
سرعان ما خرجت الفنانة ميرهان حسين عن صمتها بأول تعليق لها بعد أنباء ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق تامر سليم، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
أول تعليق من ميرهان حسين بعد أنباء ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق
ونشرت ميرهان حسين آية قرآنية تشير إلى أن كل ما يحدث لها فهو خير من عند الله، فقد يكون هناك شيء تكرهه ولكنه يكون خيرًا لك، وقد يكون هناك شيء تحبه ولكنه يكون شرًا لك.
وجاءت الآية كالآتي: " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
هل تصرف ميرهان حسين يؤكد أنباء ارتبط شيرين عبد الوهاب بخطيبها تامر سليم؟
اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشور ميرهان حسين بمثابة تأكيد غير مباشر للأنباء المتداولة حول ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق تامر سليم، بعدما فسخ خطبته معها حتى يتزوج من شيرين.
قصة حب بين شيرين عبد الوهاب وتامر سليم بعد أيام من طلاقها تضعها في ورطة
ومن ناحية أخرى، أكدت عدة مصادر أن شيرين عبد الوهاب تعرفت على طبيب أمراض النساء قبل طلاقها من حسام حبيب بعدة أٍسابيع، وهو نفس الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق، حيث كان هو الآخر سببًا رئيسيًا في طلاقها وإنهاء علاقتها بحسام.
وقد أفاد البعض بأن هناك قصة حب نشأت بين شيرين عبد الوهاب والطبيب الشهير، بعد طلاقها من حسام حبيب، كما اتفقا على الزواج قريبًا وإعلان الخبر في الوقت المناسب.
سر شائعة ارتباط شيرين عبد الوهاب وتامر سليم طبيب أمراض النساء الشهير
جاءت شائعة ارتباط شيرين والطبيب تامر سليم بعد ظهوره معها في جميع حفلاتها الغنائية والمناسبات العامة والخاصة مؤخرًا، وكان أول ظهور رسمي يجمعهما خلال حفلها الأخير الذي أحيته في كوكاكولا أرينا دبي احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة 2024، رفقة الفنانة نجوى كرم والمطرب جورج وسوف.
كما زعم البعض أنها حرصت على تعريفه وسط أصدقائها المطربين على أنه خطيبها، الأمر الذي هنأتها عليه المطربة اللبنانية نجوى كرم عندما قابلتها في كواليس الحفل حسبما ظهر في الفيديو المتداول للثنائي.
هل قصدت نجوى كرم تهنئة شيرين عبد الوهاب على ارتباطها عاطفيًا بعد الطلاق؟
وقالت نجوى لشيرين: "بتجنني.. يعطيكي ألف عافية، ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شئ"، لترد عليها الأخيرة: "يعطيكي ألف عافية.. الناس مستنياها، وكلنا مستنيين سلطان الطرب جورج وسوف".
جدير بالذكر أن أزمة شيرين عبد الوهاب كانت قد بدأت حينما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عدة تفيد ارتباط المطربة شيرين عبد الوهاب، عاطفيًا للمرة الثانية من طبيب شهير، بعد مرور أيام قليلة على طلاقها من الفنان حسام حبيب، ما أثار صدمة الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.
شيرين عبد الوهاب تحسم جدل ارتباطها عاطفيًا برجل آخر بعد طلاقها من حسام حبيب
خرجت شيرين عبد الوهاب عن صمتها لتحسم الجدل المثار حول حقيقة ارتباطها، نافية ما تردد على ألسنة البعض خلال الساعات الأخيرة، حيث إنها ما زالت خلال فترة شهور العدة، ولا يجوزأن تتزوج نهائيًا إلا بعد انتهائها.
- شيرين عبد الوهاب
- ميرهان حسين
- شيرين عبد الوهاب وميرهان حسين
- أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على خبر ارتباطها بخطيب ميرهان حسين
- ارتباط شيرين عبد الوهاب وخطيب ميرهان حسين
- حقيقة ارتباط شيرين عبد الوهاب وخطيب ميرهان حسين
- بيان شيرين عبد الوهاب الأخير
- حسام لطفي
- محامي شيرين عبد الوهاب
- بيان شيرين عبد الوهاب عن حقيقة ارتباطها
- طلاق شيرين عبد الوهاب
- زواج شيرين عبد الوهاب
- حقيقة ارتباط شيرين عبد الوهاب
- حقيقة راتباط شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب
- حقيقة ارتباط شيرين عبد الوهاب في شهور العدة
- أزنات شيرين عبد الوهاب
- اخبار شيرين عبد الوهاب
- أخبار أزمة شيرين عبد الوهاب وميرهان حسين
- أزمة شيرين عبد الوهاب وميرهان حسين
- اخبار ميرهان حسين
- شائعات لاحقت شيرين عبد الوهاب
- خطوبة شيرين عبد الوهاب
- حقيقة خطوبة شيرين عبد الوهاب
- خطوبة ميرهان حسين
- حقيقة خطوبة ميرهان حسين سر ا
- حسام حبيب
- تامر سليم
- من هو تامر سليم
- نجوى كرم
- شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
- اسباب طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
- ارتباط المطربة شيرين عبد الوهاب من طبيب أمراض نساء شهير
- كواليس خطوبة ميرهان حسين من الطبيب تامر سليم وفسخها سر ا
- أول تعليق من ميرهان حسين بعد أنباء ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها
- قصة حب بين شيرين عبد الوهاب وتامر سليم
- كوكاكولا أرينا دبي
- ليلة رأس السنة الجديدة 2024
- جورج وسوف
- أزمة شيرين عبد الوهاب
- شهور العدة
- اخبار الفن
- اخبار الفنانين
- مشاهير الفن
- ازمات المشاهير
- فضايح المشاهير
- فضايح الفنانين
- لاق الفنانين
- زواج الفنانين