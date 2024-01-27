فيتوريا: نلعب في أجواء صعبة وكل المباريات نخوضها كنهائي

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن المواجهة المرتقبة أمام نظيره الكونغو، التي تجمعهما، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي، الذي أقيم اليوم السبت، والخاص بمواجهة الكونغو: "نعمل على تصحيح الأخطاء في مباراة الكونغو، ونلعب في أجواء ليست سهلة، وكنا الأفضل في معظم المباريات وكان لنا شخصية وكان واضح أسلوب اللعب الخاص بنا".

وعن احتمال مواجهة المغرب أو السنغال، قال فيتوريا: "كل الفرق التي تفكر في أهداف كبيرة تعلم أنها قد تقابل بعضها، ولا يوجد فريق واحد قوي جدًا كل الفرق جيدة".

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار، استعدادًا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء غدٍ الأحد في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا في المركز الثاني للمجموعة الثانية، بعد حصد 3 نقاط من 3 تعادلات.

وكان منتخب مصر خاض 3 مواجهات في دور المجموعات أمام منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في مدنية أبيدجان.