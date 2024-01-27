السبت 27 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار جديد من النيابة حول وفاة سيدتين في حريق منزل بمصر القديمة

حريق_ أرشيفية
حريق_ أرشيفية

أصدرت نيابة مصر القديمة الجزئية، قرارها بحفظ التحقيقات في وفاة سيدة وزوجة ابنها في حريق شب في عقار سكني بمنطقة عزبة خير الله، لعدم وجود شبهة جنائية، بعدما توصلت إلى أن الحريق كان بسبب ماس كهربائي. 

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تضمن التقرير أن العقار مكون من خمسة طوابق وشب الحريق فيه بسبب ماس كهربائي شب في محل مواد طلاء في أسفل العقار ليلًا، ولم ينتبه أحد لبدئه فانتشرت النيران في أرجاء المكان وامتدت لباقي الطوابق.

 

كما تبين أن الحريق انتشر بسبب المواد الكيميائية - تنر- الذي يوجد في علب الطلاء وساعد على انتشار الحريق حيث بدأ الحريق في محل غير مرخص بالطابق الأرضي وامتد ليلتهم ثلاثة طوابق آخرين.

 

وتبين من التحقيقات أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي في محل بالعقار نتج عنه اندلاع النيران في الأسف ومنه امتدت لثلاثة طوابق في العقار خاصة ان العقار مكون من أخشاب وطوب ساعدت على انتشار النيران في العقار.

 

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في العقار فجرًا والتهمت الثلاثة طوابق بما فيهم محل بويات، وتبين من المعاينة أن المواد المتواجدة في المحل جميعها تساعد على الاشتعال.

 

وكانت الحماية المدنية تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

 

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق. 

 

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق فيما تفحمت جثتي شخصين إثر احتجازهما داخل النيران وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما أصيب شخصين بحالة اختناق تم إسعافهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

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