القبض على أبناء ممثل نوليوود جون أوكافور النيجيري

ألقى القبض على اثنين من أبناء الممثل النيجيري الشهير جون أوكافور، بتهمة سرقة أموال تم جمعها لدفع رسوم المستشفى العام الماضي.

كان الرجل البالغ من العمر 62 عاما قد بترت ساقه في نوفمبرالماضي، بعد أن تبرع المعجبون لبرنامج تمويل جماعي.

أصدرت الشرطة، بيانا بشأن اعتقال اولاده والتحقيق معهم في الاحتيال المزعوم بعد مثول الشقيقين في جلسة استماع للإفراج عنهما بكفالة يوم الخميس.

أضافت المحكمة، أنه يمكن إطلاق سراح الاثنين إذا تم تقديم سند بقيمة 17 ألف دولار ولا يزالون رهن الاحتجاز.

قالت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة، إنها اكتشفت أنهم قاموا بتثبيت تطبيق على هاتف والدهم بعد بدء جمع الأموال.

ويزعم أن هذا مكنهم من البدء في تحويل الأموال من حسابه ومن المتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة في 11 مارس/آذار في الجلسة المقبلة.

ظهرت مشاكل إيبو الصحية لأول مرة في أكتوبر الماضي، عندما نشرت العائلة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لنجمة نوليوود وهي تحتفل في المستشفى.

في المقطع طلب من معجبيه المساعدة في الفواتير الطبية ، مما أثار استجابة كبيرة.

أصبح الممثل مشهورا قبل 20 عاما في الكوميديا النيجيرية إيبو الذي أصبح لقبه لا يزال ينظر إليه على أنه أحد أفضل العروض النيجيرية في دور كوميدي.

استمر في التمثيل في العديد من الأفلام البارزة الأخرى في نوليوود ، كما تعرف صناعة السينما في نيجيريا بمليارات الدولارات ، في مهنة امتدت لأكثر من عقدين.

أخبر النجم صحيفة محلية قبل بضع سنوات أن لديه ما مجموعه 13 طفلا تم تبني بعضهم.

دانيال أوكافور وابنته بالتبني ياسمين تشيوما متهمان باختراق هاتفه وأخذ 60,700 دولار (47,800 جنيه إسترليني) لأنفسهما ولم يعلق الاثنان منذ اعتقالهما في مدينة لاغوس.