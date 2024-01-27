وقف تعاملات الذهب.. والسوق السوداء للدولار سبب ارتفاع الأسعار

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سوق الذهب يشهد حالة من الارتباك مما دفع التجار لإيقاف التسعيرة وتعاملات البيع والشراء.

وأضاف إمبابي في تصريحه لـ"الوفد"، أن هناك عددًا ضئيلًا جدًا من محال الصاغة مستمرون في التعاملات ولكن بأسعار مختلفة وغير حقيقية، لذا على المواطنين التوقف عن البيع والشراء لحين عودة التسعيرة بشكل رسمي، لتجنب التلاعب بالأسعار.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "آي صاغة"، أن تسعيرة الذهب عالميًا تحدد بالدولار، وبالتالي فإن كل دولة تحدد السعر المحلي حسب سعر الدولار مقابل العملة المحلية، ولكن في مصر ونتيجة وجود السوق السوداء فأصبح هناك سعران رسمي وغير رسمي، مما انعكس على أسعار بقية السلع.

وأكد أن من بين أسباب ارتفاع أسعار الذهب، اتجاه المواطنين للاستثمار في الذهب مما سبب ضغط على المعدن الأصفر وارتفاع الطلب عليه وبالتالي ارتفاع الأسعار، موضحًا أن سعر الذهب ارتفع في عام واحد بنسبة 120%.

وناشد الدولة المصرية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوحيد سعر صرف الدولار، والقضاء على السوق السوداء، لما يشكله من خطر على الاقتصاد، إذ أصبح الذهب والدولار يقودان ارتفاع أسعار السلع كافة، مضيفًا: المواطن لن يضره ارتفاع جرام الذهب، ولكن الضرر في أن يتحكم سعر الذهب في السلع والغذاء.

واختتم: أتوقع استئناف تعاملات الذهب والتسعيرة بداية من يوم الإثنين المقبل، وأتمنى عودة الأسعار لمستويات الـ 3000 جنيه.