السبت 27 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيطاليا تعلق تمويل الأونروا على غرار قرار أمريكا وأستراليا وكندا

الأونروا
الأونروا

 

أعلنت إيطاليا اليوم السبت، تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ على غرار قرار الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

txt

قلق بالاتحاد الأوروبي إزاء مزاعم تورط موظفي الأونروا بهجمات 7 أكتوبر

txt

الأونروا: قصف إسرائيل ملجأً تابعًا للوكالة "انتهاك صارخ لقواعد الحرب"

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا "لقد علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل".

وأضاف تاجاني "وقد اتخذت الدول الحليفة مؤخرا نفس القرار، ونحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

ووفقا لبيان وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فإن السلطات قدمت معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر".

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني"من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".. وأضاف "كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".

المجلس الوطني الفلسطيني يُحذر من مُخطط الاحتلال الإسرائيلي لتقليص مساحة قطاع غزة

 حذر المجلس الوطني الفلسطيني، مما يُخطط له الاحتلال الإسرائيلي بتقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني -منطقة عازلة-، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20%.

وأكد المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، اليوم السبت أن أي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ونقلا قسريا بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي، وهدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني. 

وذكر البيان"أن هدف هذا المخطط استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام". 

وأضاف أن ما يُسمى بالمنطقة العازلة ما هو إلا إعادة احتلال، وتكريس النهج الاستعماري الفاشي العنصري سوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية، بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل، الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة بحرب إبادة لم يشهدها التاريخ. 

وجدد المجلس مطالبته لدول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح الإجرامي، وإجبار الكيان الاحتلالي الاستعماري على وقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية، والانسحاب فورا ووقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. 

 

 

 

 

مواد متعلقة

إسرائيل تقصف مبنى يضم 800 شخص من الأونروا وتمنع إنقاذهم

الأونروا: مقتل 6 أشخاص في ملجأ تديره الأمم المتحدة بغزة

محافظ شمال سيناء يستقيل مدير عام الأونروا

مفوض الأونروا يعلق على اتهامات مصر بإغلاق معبر رفح

"الأونروا" تشيد بدور مصر المحوري في دعم الفلسطينيين بغزة

الأونروا تطالب بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان غزة

الأونروا تستغيث: الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة كارثي للغاية

الأونروا: 300 شخص استشهدوا داخل منشآتها بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة
الجريدة الورقية