إيطاليا تعلق تمويل الأونروا على غرار قرار أمريكا وأستراليا وكندا

أعلنت إيطاليا اليوم السبت، تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ على غرار قرار الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا "لقد علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل".

وأضاف تاجاني "وقد اتخذت الدول الحليفة مؤخرا نفس القرار، ونحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

ووفقا لبيان وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فإن السلطات قدمت معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر".

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني"من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".. وأضاف "كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".

المجلس الوطني الفلسطيني يُحذر من مُخطط الاحتلال الإسرائيلي لتقليص مساحة قطاع غزة

حذر المجلس الوطني الفلسطيني، مما يُخطط له الاحتلال الإسرائيلي بتقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني -منطقة عازلة-، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20%.

وأكد المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، اليوم السبت أن أي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ونقلا قسريا بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي، وهدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني.

وذكر البيان"أن هدف هذا المخطط استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام".

وأضاف أن ما يُسمى بالمنطقة العازلة ما هو إلا إعادة احتلال، وتكريس النهج الاستعماري الفاشي العنصري سوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية، بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل، الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة بحرب إبادة لم يشهدها التاريخ.

وجدد المجلس مطالبته لدول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح الإجرامي، وإجبار الكيان الاحتلالي الاستعماري على وقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية، والانسحاب فورا ووقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.