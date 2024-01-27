قلق بالاتحاد الأوروبي إزاء مزاعم تورط موظفي الأونروا بهجمات 7 أكتوبر

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء المزاعم المتعلقة بتورط موظفين تابعين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الهجمات التي نفذتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في يوم 7 أكتوبر الماضي.

ذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، نشرته دائرة الشئون الخارجية عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة، أن "الأونروا" ظلت تلعب دورا حيويا على مدى سنوات عديدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين المستضعفين في الوصول إلى الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة، وهي شريك حاسم للمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

أضاف البيان، أننا على إتصال مع الأونروا ونتوقع منها أن توفر الشفافية الكاملة بشأن هذه الادعاءات وأن تتخذ إجراءات فورية ضد الموظفين المعنيين.

ستقوم المفوضية الأوروبية بتقييم الخطوات الإضافية واستخلاص الدروس بناء على نتيجة التحقيق الكامل والشامل.

في سياق متصل وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

يعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

سبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.