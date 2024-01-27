السبت 27 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم نجم الأهلي

أحمد حمدي
أحمد حمدي

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من الإعلان عن التعاقد مع أحمد حمدي لاعب خط وسط إمباكت مونتريال الأمريكي ونجم الأهلي السابق وذلك خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه.

إقرأ أيضًا..

txt

البرتغالي جوزيه جوميز يقترب من تدريب الزمالك

txt

معتمد جمال يكتفى بتدريبات استشفائية للاعبى الزمالك اليوم


ومن المنتظر ان يجتمع مسؤلو الزمالك مع أحمد حمدي مساء اليوم السبت، لتوقيع عقود انضمامه للقلعه البيضاء رسمياً بصفقه إنتقال حر.

ويسعى مجلس الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الاول وذلك عقب الانتهاء من فتره ايقاف القيد الذى يعانى منها الأبيض منذ الميركاتو الصيفي الماضي.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تعديل برنامج الأبيض اليوم، و الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية في فندق الإقامة بدبي، بدلا من خوض المران على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم استعداداً للقاء نهائي كأس تحدي دبي.

وكان  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.


 

 

مواد متعلقة

كارتيرون يتحدث عن مواجهة الزمالك.. ورأيه في حسين لبيب

عصام مرعي: الاستقرار أهم ما يميز الزمالك في الفترة الحالية

عمر جابر: الزمالك استفاد من وديات الإمارات

محمد عواد: الزمالك يمر بظروف صعبه

معتمد جمال: هدفنا إسعاد جماهير الزمالك

أعضاء مجلس الزمالك فى غرفة الملابس لتهنئة اللاعبين

جمهور الزمالك يحتفل مع اللاعبين بعد الفوز على الرجاء المغربي

الزمالك يتأهل إلي نهائي كأس دبي للتحدي على حساب الرجاء المغربي

الجريدة الورقية