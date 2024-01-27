الخارجية الأمريكية تعلن الموافقة على بيع طائرات "إف - 16" لتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، الموافقة على صفقة عسكرية محتملة مع تركيا لبيع طائرات "إف - 16".

ذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن "الموافقة على الصفقة تتضمن تحديث الطائرات والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 23 مليار دولار"، مشيرة إلى أن "(وكالة التعاون الأمني للدفاع) هي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل".

أعطت الإدارة الأمريكية، أمس /الجمعة/، الضوء الأخضر لبيع مقاتلات من طراز "إف - 16" لتركيا بقيمة 23 مليار دولار، واضعة بذلك حدا لأشهر من المفاوضات، في قرار يأتي عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كانت قضية طائرات "إف - 16" التي تحتاج إليها تركيا لتحديث سلاح الجو، موضع مفاوضات طويلة بين واشنطن وأنقرة، إثر تقدم السويد بطلب انضمام إلى الناتو.