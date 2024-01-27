حملات صحية مكثفة لمكافحة ناقلات ومسببات الأمراض بالمنيا

أعلن االدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، قامت بتكثيف أعمال الترصد الحشري، والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض، وذلك على مدار عام 2023.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وضمن جهود مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين، وكيل الوزارة، فى الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض.

وأوضحت الدكتورة رندا خيرى، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض ، بمساحة 57183 كيلو مترًا مربعًا، باستخدام اجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية ، بالإضافة، إلى مكافحة القوارض ، بمساحة 32155 كيلو مترًا، وتعفير مساحة 17435 كيلو مترًا مربعًا، لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

وأضافت خيري ، انه تم رش مساحة 2420400 مترًا من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا ، وتم فحص 10902 عينة دم عشوائية، بالإضافة إلى فحص 67480 مجرى مائي، بأطوال 92320.5 كيلومترًا، وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا.

وأشارت خيري، انه تم عمل علاج ميكانيكي لعدد 552 مجرى مائي بأطوال 1593.5 كيلو متر ، وعلاج بالمبيد لعدد 22 مجارى مائية بأطوال 47.5 كيلو متر، واوضحت ، انه تم فحص 596181 عينة بالعيادات الخارجية ، و فحص 1278912 عينة عشوائية على مستوى المحافظة ، وفحص 208346 عينة ، ضمن اعمال المسح الميدانى لنسبة 10% من سكان الريف ، وذلك فى اطار مكافحة البلهارسيا .

وأوضحت خيري، أن إجمالى عدد المفحوصين طفيليات معوية بلغ 814766 بالإضافة إلى فحص 40544 حالة طفيليات معوية بعد العلاج، واشارت الى انه تم علاج 72031 حالة طفيليات معوية و 248 حالة بلهارسيا، بالإضافة إلى تنفيذ 929 زيارة إشرافية، ومرور لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة ، بجميع إدارات المنيا الصحية.

وأشارت خيري إلى أنه تم تنفيذ 24 تدريبًا عمليًا على أعمال مكافحة البلهارسيا، و20 تدريبًا على أعمال مكافحة الملاريا، و12 تدريبًا على أعمال مكافحة القواقع، و12 تدريبًا على أعمال مكافحة ناقلات الأمراض.