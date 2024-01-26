استشهاد مهند رزق جبريل، صاحب المقولة الشهيرة “حلل يا دويري” والذي اعتاد ترديدها كلما نشرت كتائب القسام، فيديو يظهر استهداف جنود إسرائيليين بغزة.

وأعلن بعض أقارب الشهيد في حسابه على فيسبوك، خبر استشهاد مهند خلال القصف.

وترددت أنباء بعد استشهاد صاحب مقولة حلل يا دويري، أنه كان مقاتلا في كتائب القسام، وتحديدا في “دائرة الإعلام العسكري”.

مهند خريج كلية الإعلام في جامعة فلسطين، وتعد عبارة حلل يا دويري إشارة إلى الخبير العسكري الأردني، فايز دويري، الذي يظهر على قناة الجزيرة لتحليل الحرب الإسرائيلية على غزة، واشتهرت بشكل كبير جدا بين مستخدمي منصات التواصل.