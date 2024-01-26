عاجل
مصر تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
الجمعة 26 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد صاحب مقولة حلل يا دويري

مهند رزق جبريل
مهند رزق جبريل

استشهاد مهند رزق جبريل، صاحب المقولة الشهيرة “حلل يا دويري” والذي اعتاد ترديدها كلما نشرت كتائب القسام، فيديو يظهر استهداف جنود إسرائيليين بغزة.

 

وأعلن بعض أقارب الشهيد في حسابه على فيسبوك، خبر استشهاد مهند خلال القصف.

وترددت أنباء بعد استشهاد صاحب مقولة حلل يا دويري، أنه كان مقاتلا في كتائب القسام، وتحديدا في “دائرة الإعلام العسكري”.

مهند خريج كلية الإعلام في جامعة فلسطين، وتعد عبارة حلل يا دويري إشارة إلى الخبير العسكري الأردني، فايز دويري، الذي يظهر على قناة الجزيرة لتحليل الحرب الإسرائيلية على غزة، واشتهرت بشكل كبير جدا بين مستخدمي منصات التواصل.

 

مواد متعلقة

عاجل.. الحوثيون يطلقون صاروخًا باتجاه المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني (DDG 64)

مجندات إسرائيليات أسيرات: نشعر بالخجل والخزي منكم أعيدونا للمنزل

نتنياهو بعد قرار محكمة العدل الدولية: نرفض القرار نحن نخوض حربًا عادلة

المقاومة الإسلامية في العراق: الأمريكي لا يفهم غير لغة القوة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يصف قرار محكمة العدل الدولية بـ معادية للسامية

محكمة العدل الدولية: الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها منطقية

عاجل.. محكمة العدل الدولية تُصدر قرارها في قضية غزة

محكمة العدل الدولية: لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة ضد إسرائيل

الجريدة الورقية