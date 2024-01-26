معرض الكتاب| أستاذ مصريات: المصريين توارثوا العادات والتقاليد من الفراعنة

قالت الدكتورة فايزة هيكل، أستاذ علوم المصريات وعميد الأثريين المصريين، إن التراث المصرى القديم يمتاز بالعمق والاستمرارية، ويتضح ذلك في استخدام أسماء المدن التي ترجع لقدماء المصريين حتى الآن مثل دمنهور وتعنى مدينة الإله حورس، والفيوم وتعنى البحيرة، وبعض أسماء الأشخاص مثل سوسن ومعناها اللوتس، وكلمات أخرى كثيرة مأخوذة عن اللغة المصرية القديمة مثل شونة وفرش وتمساح، والمعبد، والنفر وفوطة والسمسم وواحة.

وأضافت هيكل خلال كلمتها بندوة "مصر.. فجر الحضارة" التي عقدت اليوم في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن اللغة تتكون من البيئة المحيطة، إذ استخدم قدماء المصريين الحيوانات والنباتات فى لغتهم القديمة حتى ظهرت بهذا الشكل المتعارف عليه، موضحة أننا نتشابه مع المصريين القدماء في بعض العادات والتقاليد الموروثة والعقائد والأفكار.

وتابعت: المصريين يحرصون على زيارة الأموات وتقديم الرحمة، مثلما كان يفعل قدماء المصريين في هيئة قرابين، وزيارة الأولياء ومخاطبتهم، مضيفة: "طاسة الخضة" مأخوذة عن القدماء وكانت عبارة عن مياه مخلوطة بطلاسم سحرية يروى منها العليل حتى يشفى، وعقيدة تلبس أرواح الأطفال ليلا فى هيئة القطط، وقصة القرين، وغيرها الكثير من المعتقدات المأخوذة من القدماء المصريين وممارستها بشكل يومى دون الوعى بأنها موروث قومى قديم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وافتتح أول أمس الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"،

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير ٢٠٢٤.