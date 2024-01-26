ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء والبنوك اليوم الجمعة

سعر الدولار في السوق السوداء.. شهد سعر الدولار مقابل الجنية المصري خلال متصف تعاملات اليوم الجمعة في السوق السوداء "الموازية" ارتفاعًا غير مسبوق، وسط مضاربات قوية بالتزامن مع ترقب لتطورات مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر، وسجل سعر الدولار في السوق الموازية نحو 67.7 جنيه للبيع و نحو 66.7 جنيه للشراء ليزداد الفارق بين السعر الرسمي إلى 119%.

وقال الخبير الاقتصادي “رشاد عبده” إن الارتفاع في السوق السوداء يعود لأزمة نقص المعروض الدولاري في البنوك بالتزامن مع بدء موسم الحج والعمرة الأمر الذي يزيد الطلب على العملات والدولار.

وفيما يلي تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي الـATM، بعدما تم عرض تفاقم سعر العملة الخضراء في السوق الموازية والتي تفاقمت اليوم بشكل مفاجئ مما يؤثر بكل كبير على أسعار السلع بالاسواق المصرية مع قلة المعروض بالبنوك المصرية، وجاءت الاسعار في البنوك على النحو الاتي:

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، قُدر سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.