ضبط 5 أشخاص ضربوا فني كاميرات وسرقوا فلوسه

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من (فنى تركيب كاميرات - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ -له معلومات جنائية) بتضرره من (5 أشخاص) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب والإستيلاء منه على (2 هاتف محمول – متعلقات شخصية) أثناء تواجده بمنزل أحدهم لخلافات مالية بينه وآخر لتحصله منه على مبلغ مالى نظير تدبير فرصة عمل له بالخارج وعدم تمكنه من ذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.. كما أرشدوا عن المتعلقات الشخصية الخاصة بالـمُبلغ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بمحافظة كفرالشيخ) بإدارة حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة فوة وبحوزته(200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام –سلاح أبيض- مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة").



وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,400,000)مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

وفي سياق منفصل أحالت جهات التحقيق، المتهمين في واقعة استدراج وخطف طالب، واحتجازه داخل سنتر تعليمي بالبدرشين، والتعدي عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة إلى محكمة جنايات الجيزة.

وأحالت جهات التحقيق المتهمين إلى المحكمة بعد صدور أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين إكرامي. س، وعبد الواحد.ع، وباسم. ع، وعزت. ش، وسها.ع، هاربين، اتفقوا على خطف خالد هاني وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وحال سير المجني عليه بالطريق العام، اشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

خطف الأول واشترك الباقي معه بالإكراه يوسف مصطفى بأن اتفقوا على خطفه واعدوا مخططًا لذلك وتنفيذا له قام الأول باستيقافه مشهرا بوجهه سلاح أبيض سكين مهدده فاصطحبه إلى سطح العقار محل الواقعة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

احتجز المتهمون خالد هاني، يوسف مصطفى، عقب ارتكابهم التهمتين السابقين أعلى سطح العقار محل الواقعة دون أمر أحد الحكام المختصين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان ذلك مصحوبا بتعذيب بدني، بأن كبلو أيديهما وأرجلهما، وتعدوا عليهما بالضرب بالأيدي وباستخدام أدوات عصى، خرطوم على النحو الميين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بالإكراه، بأن اشهروا بوجههم أسلحة بيضاء مهديين إياهم مقيدين من حريتهما مكبلين إياهما، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء على منقولاتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

واكرهوا المجني عليه خالد هاني، بالقوة والتهديد على الجسم لتوقيع عدد خمسة سندات دين حال ارتكابهم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما خالد هاني، ويوسف مصطفى بأن التقطوا بإحدى الأجهزة هاتف خلوي مقطع مرئي في مكان خاص دون رضائهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.