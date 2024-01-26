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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عودة يعلن تشكيل المقاولون لمباراة البنك الأهلي بكأس الرابطة

محمد عودة
محمد عودة

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب لمباراة البنك الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية.

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تكريم فريق السباحة بـ المقاولون بعد حصد النجوم

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المقاولون العرب بقيادة جديدة لعودة في مهمة أمام البنك الأهلي بالرابطة

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المقاولون العرب يواصل تدريباته على فترتين واجتماعات مكثفة لـ عودة مع الجهاز واللاعبين


جاء تشكيل المقاولون العرب لمباراة البنك الأهلي:

في حراسة المرمى: عامر عامر
في الدفاع: أمير عابد، فاروق نور الدين كابور، جوزيف أوشايا، أحمد علاء، لوئ وائل
في الوسط: عماد ميهوب، أحمد شيمي، عبد الرحمن خالد (جبنة)، محمد عبدالناصر
في الهجوم: أمادو أنياص

تشكيل المقاولون العرب


 

ترتيب المقاولون في المجموعة الرابعة:
 

يحتل المقاولون في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من كأس الرابطة المصري، متساويا مع منافسه صاحب المركز الأخير، فيما يقع الجونة في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط عن المصري الوصيف.
 

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