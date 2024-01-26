عودة يعلن تشكيل المقاولون لمباراة البنك الأهلي بكأس الرابطة
أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب لمباراة البنك الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية.
جاء تشكيل المقاولون العرب لمباراة البنك الأهلي:
في حراسة المرمى: عامر عامر
في الدفاع: أمير عابد، فاروق نور الدين كابور، جوزيف أوشايا، أحمد علاء، لوئ وائل
في الوسط: عماد ميهوب، أحمد شيمي، عبد الرحمن خالد (جبنة)، محمد عبدالناصر
في الهجوم: أمادو أنياص
ترتيب المقاولون في المجموعة الرابعة:
يحتل المقاولون في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من كأس الرابطة المصري، متساويا مع منافسه صاحب المركز الأخير، فيما يقع الجونة في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط عن المصري الوصيف.