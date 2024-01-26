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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تكريم فريق السباحة بـ المقاولون بعد حصد النجوم

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص نادي المقاولون العرب على إقامة حفلًا لتكريم السباحين الحاصلين على نجوم، وذلك بحضور جلال فراج، المدير التنفيذي، والدكتور خالد حسب الله، مدير النشاط الرياضي، والكابتن إيهاب زكريا، نائب مدير النشاط، والدكتور هاني فاروق، رئيس الجهاز الفني.

و خلال الحفل تكريم السباحين الذين حصلوا على النجمة الأولى من فريق المقاولون لمواليد عام 2016، وكذلك السباحين الحاصلين على النجمة الثانية من مواليد عام 2015. 

وكذلك تم تسجيل السباحين الذين حصلوا على النجمة الأولى والثانية في سباحة الزعانف في الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وتم تسجيل السباحين التجهيزيين، الحاصلين على النجمة الثالثة والرابعة في مدارس السباحة بمختلف الأعمار.

 

هيثم حسين مديرا فنيا لمنتخب القاهرة 2010 

تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم فرع القاهرة يفيد بأختيار الكابتن هيثم حسين مدير فني لمنتخب القاهرة مواليد 2010 ٠
وقد رحب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب باختيار الكابتن هيثم حسين مديرا فنيا للمنتخب خلال الفترة المحددة وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة 
 

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