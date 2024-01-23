الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون العرب يواصل تدريباته على فترتين واجتماعات مكثفة لـ عودة مع الجهاز واللاعبين

المقاولون العرب
المقاولون العرب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثالثة من كأس الرابطة والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر. 

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وحرص الكابتن محمد عودة المدير الفني على عقد عدة جلسات فردية وجماعية مع أفراد الجهاز الفني واللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية والتأكيد على تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة. 
ويؤدي الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق إلى أفضل مستوى بدني وفني ممكن خلال الفترة الحالية. 
وأبدى المدير الفني سعادته بالتزام اللاعبين مؤكدا ثقته في الجميع لاستعادة النتائج الجيدة في ظل دعم كامل من مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة.

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