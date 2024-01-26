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مصر تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل المسئولية لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

العدل الدولية: اتفاقية منع الإبادة توجب حماية الفلسطينيين

العدل الدولية
العدل الدولية

قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ الفلسطينيين مجموعة يجب حمايتها ووفقا للمادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة.

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محكمة العدل الدولية: لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة ضد إسرائيل

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عاجل.. محكمة العدل الدولية تبدأ جلستها

الحرب أدت إلى عدد كبير من الوفيات والإصابات والدمار الشامل

وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية": "الفلسطينيون في قطاع غزة يبلغ عددهم نحو مليوني شخص، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر أدت إلى عدد كبير من الوفيات والإصابات والدمار الشامل للبيوت والتهجير القسري للغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية المدنية".

 

يوجد 66 ألف إصابة وأكثر من 300 ألف بيت تم تدميره

 

وتابعت: "أكثر من 25 ألف فلسطيني وهناك أكثر من 66 ألف إصابة وأكثر من 300 ألف بيت تم تدميره ونحو 1.7 مليون شخص تم تهجيره".

الجريدة الورقية