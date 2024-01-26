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الجمعة 26 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

محكمة العدل الدولية: لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

 قالت محكمة العدل الدولية: إننا لدينا صلاحية للحكم  بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

 وبدأت محكمة العدل الدولية، مع انطلاق الجلسة، في قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

 وتوجهت تظاهرات حاشدة في مدينة لاهاي الهولندية،  نحو مقر محكمة العدل الدولية، قبل إصدار قرارها بخصوص الدعوى المقدمة ضد دولة الاحتلال بسبب ارتكابها جرائم إبـــادة جماعية في قطاع غزة.

 وأعلنت محكمة العدل الدولية، في بيان لها: أنها ستباشر، اليوم الجمعة، بإصدار قرارها بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة ضد "إسرائيل"، عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الصهيونية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.

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