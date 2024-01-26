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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز ينعي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

العامري فاروق
العامري فاروق

أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز ورئيسه المهندس ممدوح عيد، بيانا ينعي فيه العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

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بيراميدز ينعي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

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الأهلي يلعن الحداد 3 أيام على وفاة العامري فاروق

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لجنة الشباب والرياضة تنعي العامري فاروق

بيان بيراميدز:

يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز ورئيسه المهندس ممدوح عيد، وجميع العاملين بالنادي، ببالغ الحزن والأسى بخالص التعازي لأسرة السيد  العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
 

يتقدم نادي بيراميدز بخالص المواساة النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره في مصابهم الأليم، وكذلك أسرة الراحل داعين الله عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
يذكر أن السيد العامري فاروق له تاريخ حافل مع الرياضة المصرية، حيث تدرج في مجلس إدارة النادي الأهلي حتى منصب رئيس النادي في آخر دورتين لمجلس الإدارة، كما شغل منصب وزير الشباب والرياضة في وقت سابق.
 

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