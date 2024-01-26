بيراميدز ينعي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز ورئيسه المهندس ممدوح عيد، بيانا ينعي فيه العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

بيان بيراميدز:

يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز ورئيسه المهندس ممدوح عيد، وجميع العاملين بالنادي، ببالغ الحزن والأسى بخالص التعازي لأسرة السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.



يتقدم نادي بيراميدز بخالص المواساة النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره في مصابهم الأليم، وكذلك أسرة الراحل داعين الله عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن السيد العامري فاروق له تاريخ حافل مع الرياضة المصرية، حيث تدرج في مجلس إدارة النادي الأهلي حتى منصب رئيس النادي في آخر دورتين لمجلس الإدارة، كما شغل منصب وزير الشباب والرياضة في وقت سابق.

