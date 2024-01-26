لجنة الشباب والرياضة تنعي العامري فاروق

تنعي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وفاة العامري فاروق، وزير الشباب والرياضة السابق، ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي وافته المنية اليوم الجمعة.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مصر فقدت أحد الكوادر الوطنية البارزة والمحبوبة من الجميع في المجال الرياضي.

وأضاف حسين، أن الفقيد كان صاحب سيرة عطرة، وحقق العديد من الإنجازات في المجال الرياضي، وكان له دور بارز في خدمة الرياضة المصرية، وكان أحد رموز الرياضة المصرية، وشارك مع لجنة الشباب والرياضه بكثير من المقترحات لتعديلات قانون الرياضه وغيرها من المقترحات التي تخدم الرياضه والرياضيين وشغل العديد من المناصب الهامة في المجال الرياضي، منها وزير الرياضة الأسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي، معرباً عن تقديره العميق لمساهماته وجهوده في خدمة الرياضة المصرية.



وتقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.