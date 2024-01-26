قائمة منتخب الشاطئية ببطولة عمان الودية

اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم 14 لاعبا للمشاركة في بطولة عمان الودية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.

وتضم القائمة كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، ابراهيم حسن ،مصطفي سمير، محمد عبد النبي لوحا، هيثم عاطف،اسماعيل بهجت، حسام باولو،أحمد الشحات مصطفي أحمد، مصطفي علي صاصا، حسان محمد ،الحسيني طه وعبد الرحمن حسن الشافعي.



وتغادر بعثة منتخب الشاطئية غدا السبت إلى عمان، وسيعلن المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى كأس العالم، والتى ستضم 12 لاعبا فقط يوم 5 فبراير المقبل.



واختتم منتخب الشاطئية معسكره التدريبى المغلق قبل ساعات، وأبدى المدير الفنى رضاه بمستوى اللاعبين خلال مرحلة الإعداد الأخيرة.

وحرص محمد أبوالوفا عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة الشاطئية على الاطمئنان على إقامة البعثة فى عمان وتجهيزات الإقامة في الإمارات من المدير الفنى للمنتخب.



ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك واسلام شاكر مدير المهمات.