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الإثنين 01 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب الشاطئية يواصل تدريباته بمعسكر الإسكندرية.. صور

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية

واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، تدريباته اليومية خلال معسكره المقام حاليا بالإسكندرية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم التى ستقام فبراير المقبل فى الإمارات.


حضر عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تدريبات المنتخب اليوم، وعقد جلسة مع الجهاز الفنى أكد خلالها على مساندة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام، للمنتخب والعمل على توفير كل طلبات الفريق، كما طالب اللاعبين بمواصلة نتائجهم الإيجابية،واطمأن على ترتيبات المعسكر وطالب اللاعبين بضرورة التركيز لتحقيق ميدالية فى كأس العالم.

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