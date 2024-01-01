منتخب الشاطئية يواصل تدريباته بمعسكر الإسكندرية.. صور

واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، تدريباته اليومية خلال معسكره المقام حاليا بالإسكندرية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم التى ستقام فبراير المقبل فى الإمارات.



حضر عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تدريبات المنتخب اليوم، وعقد جلسة مع الجهاز الفنى أكد خلالها على مساندة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام، للمنتخب والعمل على توفير كل طلبات الفريق، كما طالب اللاعبين بمواصلة نتائجهم الإيجابية،واطمأن على ترتيبات المعسكر وطالب اللاعبين بضرورة التركيز لتحقيق ميدالية فى كأس العالم.