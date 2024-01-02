الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب الشاطئية يشارك في دورة عمان الودية استعدادا لكأس العالم

منتخب الكرة الشاطئية
منتخب الكرة الشاطئية

وافق مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على مشاركة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى فى بطولة ودية ستقام في عمان.

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منتخب الشاطئية يواصل تدريباته بمعسكر الإسكندرية.. صور

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موعد انطلاق معسكر منتخب الشاطئية استعدادا لكأس العالم

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من ا إلى ٥ فبراير القادم، فى اطار استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات.

ويتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية بصورة يومية معسكر المنتخب المقام حاليآ في الإسكندرية مع الجهاز الفنى للوقوف على استعدادات المنتخب وتجهيزه بشكل مناسب قبل انطلاق كأس العالم.

ونقل أبو الوفا للاعبى المنتخب دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة لهم وطالبهم بالظهور بشكل قوى خلال المونديال والمنافسة على الوصول إلى المربع الذهبى للبطولة.

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