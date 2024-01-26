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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عاجل.. يورجن كلوب يصدم الجماهير ويعلن رحيله عن تدريب ليفربول

يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول

 أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، رحيله عن تدريب الريدز، بعد قضاء 9 مواسم في صفوفه.

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 قال كلوب في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لليفربول عبر منصة “ إكس”: “سأغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي.. أتوقع صدمة عدد كبير بعد سماع هذا الخبر”.

وأضاف مدرب الريدز: “أحب النادي والمشجعين واللاعبين والجهاز الفني ومدينة ليفربول، ولكن بدأت أفقد طاقتي”.

 وأتم حديثه: "لا أعاني من أي مشاكل في الوقت الحالي.. ولكنني لا أستطيع الاستمرار في نفس المنصب طويلاً".

 وفي سياق متصل كتب نادي ليفربول في بيان رسمي: «أعلن المدرب يورجن كلوب أنه سيغادر فريق ليفربول عقب انتهاء الموسم الحالي، وذلك بعدما أطلع ملاك النادي على رغبته في ترك منصبه في الصيف، والمدربان المساعدان بيب لايندرز وبيتر كراويتز ومدرب التطوير فيتور ماتوس سيرحلون أيضًا عن ليفربول بعد انتهاء الموسم الحالي».

 ويذكر أن كلوب، صاحب الـ 56 عامًا، تولي المهمة الفنية للريدز في أكتوبر موسم 2015، ثم جدد عقده مع النادي الإنجليزي أبريل 2022 ليستمر حتى 2026.

  قاد كلوب ليفربول للتويج بـ7 ألقاب خلال مسيرته التدريبة معه، وعلى رأسها  دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس العالم للأندية  كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، كأس السوبر الأوروبي، وأخيرًا الدرع الخيرية.

 يتصدر الفريق الكروي بنادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منافسه مانشستر سيتي.

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