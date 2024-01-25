أمم أفريقيا.. كلوب يكشف كواليس قرار عودة محمد صلاح إلى ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني فلريق ليفربول الإنجليزي، كواليس قرار عودة محمد صلاح، نجم منتخب مصر، إلى إنجلترا لاستئناف علاجه، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام غانا في كأس أمم أفريقيا.

قال يورجن كلوب، في تصريحات عقب نهاية مباراة ليفربول وفولهام بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية: “منتخب مصر وليفربول يبحثان عن نفس الشئ، وهو أن يكون محمد صلاح جاهزًا ي أسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “إذا بقي صلاح في أفريقيا ولم يحصل على العلاج المثالي لإصابته فقد يؤدي ذلك لتأخر عودته للملاعب مرة أخرى”.

وأكمل كلوب: “لقد أحضرناه إلى هنا لنقدم له أفضل رعاية طبية ممكنة، وليس بهدف إبعاده عن منتخب مصر”.

وأتم: “كل شئ تم الاتفاق عليه مع المنتخب المصري، إذا كان محمد صلاح جاهزًا وتأهل المنتخب للنهائي فسيكون هناك ليشارك في المباراة”.