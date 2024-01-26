احذر تلك المناطق.. أمطار رعدية ورياح شديدة ببعض مدن السعودية

تستمر حالة التقلبات الجوية بعدد من مدن المملكة العربية السعودية، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مدن المملكة اليوم الجمعة الموافق 14 رجب 1445هـ/ 2 يناير 2024م.

طقس السعودية.. هطول أمطار رعدية بتلك المدن

أوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن المناطق المتأثرة بهطول أمطار رعدية هي:(أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية).

أشار تقرير المركز أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، بجانب وجود احتمالية لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز)، كما يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.

حركة الرياح اليوم على البحر الأحمر والخليج العربي

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

كما أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ارتفاع الأمواج اكثر من مترين

يذكر أن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أوضح أمس الخميس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أنه من المتوقع، ارتفاع الأمواج داخل البحر إلى أكثر من مترين ونصف على أجزاء من سواحل تبوك المدينة المنورة و مكة المكرمة، وذلك ابتداءً من مساء الخميس ويستمر حتى الاثنين المقبل.

ودعا جميع مرتادي البحر والشواطئ إلى الانتباه والتقيد بتعليمات الجهات المعنية، حرصًا على سلامتهم وسلامة ذويهم.