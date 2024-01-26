ثلاثي هجومي على رأس تشكيل الزمالك المتوقع أمام الرجاء ببطولة دبي للتحدي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الرجاء المغربي، عصر اليوم الجمعة، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن بطولة كأس دبي للتحدي.

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يشارك في بطولة كأس دبي للتحدي أربعة أندية، وعلى رأسها الزمالك، الرجاء المغربي، الأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني.

تشكيل الزمالك المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ معتمد جمال، المدير الفني للفارس الأبيض، المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي

في خط الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، عمر جابر

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، يوسف أوباما