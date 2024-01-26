اليوم.. الزمالك يفتتح مشواره ببطولة كأس دبي للتحدي بمواجهة الرجاء المغربي

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس دبي للتحدي، وذلك بمواجهة نظيره فريق الرجاء المغربي، عصراليوم الجمعة، وذلك عقب انتهاء مشاركة الأبيض في بطولة نادي الوحدة الودية.

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تقام بطولة كأس دبي للتحدي، بمشاركة أربعة أندية، وعلى رأسها الزمالك، الرجاء المغربي، الأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني.

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي:

تقام مباراة الزمالك والرجاء المغربي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بتوقيت القاهرة، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي:

تذاع مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في كأس التحدي بدبي، عبر قناة النادي الرسمية، كما ستذاع المباراة عبر قناة دبي الرياضية.

قائمة الزمالك لبطولة دبي للتحدي:



في حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.



في خط الدفاع: محمد عبدالشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.



في خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.



في خط الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.