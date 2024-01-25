تطوير المناهج الدراسية لتحصين طلاب الجامعات من مخاطر التكنولوجيا

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تطوير المناهج الدراسية في الجامعات لتحصين الطلاب ضد مخاطر التكنولوجيا.

وأكد وزير التعليم العالي أن استراتيجية الوزارة تستهدف مكافحة التطرف والفكر التكفيري في الجامعات والمعاهد.

ولفت وزير التعليم العالي إلى جهود الوزارة في بناء الوعي الثقافي والفكري لطلاب الجامعات في مواجهة الأفكار غير السوية والمتطرفة.

جهود الجامعات في محاربة التطرف

ونوه وزير التعليم العالي بجهود الجامعات من أجل مواجهة الأفكار غير السوية التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى إطلاق نسختين من مسابقة "معًا" لإنتاج فيديوهات قصيرة؛ لتعزيز القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وإعداد محتويات تعليمية لتوعية الطلاب.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المسابقة شملت إعداد محتوى تعليمي عن التسامح الديني وآداب الحوار، بعنوان "سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر"، وآخر عن التوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمينهما في المقرر العلمي "قضايا المجتمع" الذي يدرس في الجامعات المصرية.

وألمح وزير التعليم العالي إلى اهتمام الوزارة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في توعية الطلاب من خلال مواقع الجامعات والكليات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بمواجهة الشائعات، في ضوء تنامي هذه الظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لبث الرسائل السلبية والمغرضة، وتضليل الرأي العام، انطلاقًا من دور الوزارة في التصدي للشائعات، ونشر الحقائق بكل تجرد وحياد، عبر آليات فعالة ومتعددة، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة والموثقة من مصادرها، وإدراكًا لأهمية رفع الوعي في المجتمع.

ونبه وزير التعليم العالي أن جهود الجامعات تأتي في إطار ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية من تبني مفهوم الحرب التنويرية والتوعية الشاملة؛ من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، والثوابت، والأخلاقيات، والقيم الدينية المستنيرة في المجتمع المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة أولت في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 اهتمامًا خاصًّا بتوعية الطلاب على جميع المستويات، وبخاصة على المستوى الثقافي والفكري تجاه الأفكار غير السوية، والقضايا المعاصرة والراهنة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتابع وزير التعليم العالي أن هذا من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والانتماء الوطني لدى الطلاب في الجامعات والمعاهد.

وأشار وزير التعليم العالي إلى العمل على تكوين شخصياتهم السوية المستقلة، من خلال تسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية، التي تجعلهم عناصر صالحة لمجتمعها ووطنها.