جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 يناير والقنوات الناقلة والمعلقين

تقدم بوابة الوفد جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير الجاري والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مباريات مهمة نرصدها لكم في السطور التالية:

كأس آسيا 2023 ..

الأردن ضد البحرين ..

في مواجهة عربية خالصة يستعد منتخبا الأردن والبحرين لخوض مباراة مهمة وقوية على ملعب استاد خليفة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر عدة قنوات وهي beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، و SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق جعفر الصليح و Alkass EXTRA One HD بصوت المعلق خليل البلوشي و Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت المعلق بلال علام.

كوريا الجنوبية ضد ماليزيا ..

يستعد منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة نظيره ماليزيا على ملعب استاد الجنوب في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت مكة المكرمة.

السعودية ضد تايلاند ..

يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ضد منتخب تايلاند مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد المدينة التعليمية بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لأمم آسيا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات SSC1 HDبصوت المعلق حماد العنزي، و beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حسن العيدروس، Alkass EXTRA One HDبصوت المعلق خالد الحدي، Abu Dhabi Sports Asia 1بصوت المعلق أحمد الحامد.

عمان ضد قيرغيزستان ..

ستقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وستذاع عبر قنوات SSC EXTRA 1 HD و beIN ASIAN CUP 2 و Alkass EXTRA TWO HD و Abu Dhabi Sports Asia 2.

كأس ملك إسبانيا ..

أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية ..

يستعد فريق أتلتيكو مدريد لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد فريق إشبيلية مساء اليوم الخميس على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، بقيادة الحكم خيسوس خيل مانزانو، وستذاع عبر عدة قنوات أبرزها Sport 1 Hungary و Match Football 2 وDigi Sport 1 HD Romania.