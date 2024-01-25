للأخت والزوجة.. أدعية تسهيل الولادة القيصرية

الدعاء من القلب، سمة المسلم، وعليه يجب ان يتلذذ بالدعاء في كل وقت وحين، وهنا ذكر عدد من الأدعية المناسبة لتسهيل الولادة القيصرية، سواء للزوجة أو الأخت، أو غيرها. - اللهم اصرف عن أختي "زوجتي" كل شر واكتب لها كل خير.

- اللهم هون عليها ولادتها، ووضعها، وتربية ذريتها. - اللهم إنك وهبت لها جنينها دون أن تسألك، فلا تحرمها السلامة ولجنينها العافية ونحن نسألك. - اللهم يا رحمن يا رحيم، يا منان يا كريم أكرمها بالتيسير وارزقها الصحة والعافية.

- يارب يا من شققت الأرض وأخرجت منه الحب والنوى، يارب خفف عنها شقها وأخرج منه جنينها بصحة وخير. - اللهم اشدد أزرها، وسخر لها ملائكتك. اللهم لا تجعلها محرومة ولا شقية، وارزقها خير ذرية. - اللهم احفظها من بين يديها ومن خلفها.

- يارب لا ترنا فيها بأساً يؤذينا. - يا من أرجعت موسى لحضن أمه، أعد أختي إلى أحضاننا هي ومولدها .



