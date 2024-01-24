وزيرة خارجية سلوفينيا تشيد بالدور المصري في إيصال المساعدات إلى غزة (فيديو)

أشادت تانيا فاجون ، وزيرة خارجية سلوفينيا، بالدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، وهو دور مهم للغاية لمصر في المنطقة للتوصل إلى السلام ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت فاجون، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء ، أن سلوفينيا كانت واضحة للغاية في مجلس الأمن فهي تدعو وتطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، فهناك عشرات ومئات وآلاف القتلى من النساء والأطفال وهو اختبار حقيقي للإنسانية وهي مسئولية مشتركة لضمانة التوصل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

سلوفينيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

وأوضحت وزيرة خارجية سلوفينيا أن الوضع على الأرض سيئ للغاية في غزة ، فهناك 26 ألف شخص فقدوا حياتهم، وهناك أمراض منتشرة ونقص في المياه والأدوية، والوضع مأساوي في شمال غزة، لذلك تطالب سلوفينيا بوقف فوري لإطلاق النار، وبدء المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى والتوصل لحل الدولتين وضمان التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سويا.



وتابعت وزيرة خارجية سلوفينيا: "الأمر واضح أكثر من أي وقت سبق، فالعديد من الدول الأوروبية يقولون إنهم يرغبون في خطة محكمة نحو السلام ببصمات عربية للمضي قدما لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات وخطة للسلام متضمنة مؤتمر السلام بما فيه إسرائيل لمناقشة الوصول لاتفاق بشأن حل الدولتين يضمن سلامة الإسرائيليين والفلسطينيين معا".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تداعيات حرب غزة أثرت بشكل كبير على الحراك الاقتصادي العالمي بمحاولة التأثير على خط سير التجارة؛ ما نتج عنه اختناق في سلاسل إمدادات حركة التجارة العالمية، موضحا أن مصر لا يمكن أن تنفصل عن العالم.

وتطرق، خلال لقائه مع عدد من المسئولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة، وعرضته قناة "إكسترا نيوز"، إلى الحديث عن أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي: "أزمة كورونا جالنا منها تأثير سلبي وقدرنا نستوعبه، وبعد كده جالنا تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية، وتسبب في تعثر سلاسل الإمدادات بشكل تاني، والأسعار ارتفعت بشكل تاني، فبالتالي احنا تأثرنا".

وأعرب الرئيس السيسي عن أمنياته بأن تنتهي الأزمة الفلسطينية الحالية في أسرع وقت، وألا تتسع دائرة الصراع لتشمل دولا أخرى: "أتمنى أن حرب غزة تنتهي ولا يتجه الصراع نحو الشمال، أي شمال لبنان، وتنتهي الأزمة، والمحتجزين يطلق سراحهم، وندخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة إعمار غزة"